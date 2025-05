Sospeso in auto con un chilo di cocaina nascosta nel caffè, arrestato ad Agrigento

Sorpreso in auto con un chilo di cocaina nascosta in mezzo al caffè per sfuggire ai controlli. I carabinieri hanno arrestato un trentunenne di origine albanese per detenzione illecita di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.

L’uomo, fermato nel corso di un servizio di controllo della circolazione stradale nella statale 640, aveva all’interno dell’auto di cui era alla guida un involucro con la droga ricoperta da uno strato di polvere di caffè. Una perquisizione domiciliare, poi, ha consentito di scoprire altri 140 grammi della stessa sostanza stupefacente, divisi in tre involucri, oltre a due bilancini di precisione, materiale per il confezionamento e la somma contante di 400 euro, ritenuta provento dello spaccio.

Il gip ha convalidato l’arresto e disposto i domiciliari. «La sostanza sequestrata - si legge in una nota del comando provinciale - se immessa sul mercato, avrebbe potuto fruttare circa 3.200 dosi, per un valore complessivo stimato di oltre 130.000 euro».