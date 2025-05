Manca il personale, guardie mediche ridotte nell'Agrigentino

Una sola guardia medica per tre comuni: lo ha deciso l’Asp di Agrigento, che per mancanza di medici disponibili (ma anche per risparmiare sui costi di gestione) è stata costretta a riorganizzare questo servizio a Burgio, Lucca Sicula e Villafranca Sicula, comuni dell’entroterra della provincia.

Fino a pochi mesi fa ciascuna di queste località, che distano pochi chilometri l’una dall’altra, disponeva di una sua guardia medica. Cosa che, evidentemente, l'Asp non può più garantire.

Per andare incontro alle richieste dei rispettivi sindaci, la nuova organizzazione della guardia medica disponibile in quella zona osserverà una turnazione trimestrale: si comincia a Burgio e, a seguire, sarà la volta degli altri comuni, procedendo sempre di tre mesi in tre mesi. Si proverà a tenere conto di eventuali esigenze specifiche che dovessero sorgere.

Preoccupati dopo avere appreso che le guardie mediche sarebbero state ridotte, i sindaci avevano evidenziato che le popolazioni sono composte da persone anziane e fragili, e che un presidio come la guardia medica era irrinunciabile.