Corruzione, condannato l'ex comandante dei vigili urbani di Agrigento

Il gup del tribunale di Palermo, Paolo Magro, ha condannato a 4 anni e 8 mesi di reclusione Gaetano Di Giovanni, ex comandante dei vigili urbani di Agrigento ed ex capo di gabinetto del sindaco, Francesco Miccichè, accusato di corruzione. Il pm Giulia Falchi aveva chiesto la condanna a 5 anni.

Di Giovanni, l’11 aprile del 2024, era stato arrestato e poi posto ai domiciliari. Secondo l’accusa, nell’estate del 2021, quando era dirigente del distretto socio-sanitario di Agrigento, avrebbe favorito l’affidamento del servizio di assistenza domiciliare per anziani non autosufficienti, per complessivi 204.051 euro, e l’affidamento dei servizi socio-assistenziali nei Comuni di Santa Elisabetta e di Agrigento, per 89.355 euro, ricevendo dai rappresentanti delle società, in almeno tre tranches, la somma totale di 7.500 euro.

Il giudice ha disposto per l’imputato l’interdizione perpetua dai pubblici uffici e l’incapacità a contrarre in perpetuo con la pubblica amministrazione. Applicate pure le sanzioni accessorie della risoluzione del rapporto di lavoro e della confisca definitiva del profitto. Deciso, infine, un risarcimento di 5.000 euro in favore del Comune di Santa Elisabetta che si è costituito parte civile con l’assistenza dell’avvocato Elisabetta Fragapane.