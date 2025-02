Rifiuti abbandonati in strada ad Agrigento, oltre 20 condanne

Ad Agrigento sono state denunciate oltre 20 persone sorprese ad abbandonare lungo il ciglio ella strada sacchetti di rifiuti, nella maggior parte dei casi indifferenziati. Le denunce arrivano da più forze di polizia giudiziaria nell’attività di controllo del territorio eseguita per fronteggiare «l’indecoroso fenomeno dell’abbandono dei rifiuti», spiega in una nota il procuratore di Agrigento Giovanni Di Leo».

«Ai sensi della normativa vigente - sottolinea il procuratore - le persone individuate come responsabili di tale contravvenzione sono state raggiunte da decreti penali di condanna in corso di notifica, per una contravvenzione media di 2.500 euro a testa. In relazione alla perdurante e incivile abitudine, il legislatore in tempi recenti ha reputato di ritenere nuovamente un atto criminale l’abbandono dei rifiuti».