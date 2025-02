Camastra, abusi e minacce alla moglie: un uomo di 29 anni arrestato dai carabinieri

Da mesi, secondo le accuse, avrebbe trasformato la convivenza in un inferno fatto di violenze fisiche e psicologiche, alimentate dall’abuso di alcol. La donna ha trovato la forza di denunciare e per il marito, un ventinovenne di Camastra, sono scattate le manette. L’arresto è stato eseguito dai carabinieri in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Gip di Agrigento su richiesta della Procura.

Le indagini hanno ricostruito un quadro di maltrattamenti iniziati nel giugno 2024: episodi ripetuti di aggressioni, insulti e minacce che hanno convinto la vittima a rivolgersi ai militari. La Procura, ritenendo concreto il pericolo di reiterazione del reato, ha chiesto e ottenuto la misura cautelare. Dopo l’arresto, l’uomo è stato trasferito nella casa circondariale di Agrigento.