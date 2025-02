Carnevale di Sciacca, al via le sfilate dei carri

Il Carnevale di Sciacca oggi entra nel vivo con la sfilata dei carri allegorici. L’inaugurazione è in programma alle 15,45 in via Allende, nella contrada Perriera, dove il sindaco, Fabio Termine, consegnerà simbolicamente le chiavi della città a Peppe Nappa, la maschera che apre i festeggiamenti. Poi musica, sfilate di carri allegorici e recita dei copioni di due carri allegorici. Ieri sera in piazza Scandaliato il primo assaggio con le coreografie, i costumi e i protagonisti della manifestazione «Arriva la festa».

Giornale di Sicilia, Tgs, Rgs e Gds.it media partner dell’evento

