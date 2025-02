Agrigento, c'è il sospetto di un piano di omicidio: tornano in cella tre giovani

Tornati liberi dopo avere detto al giudice di avere solo chiesto un passaggio a un amico, senza sapere che sotto il sedile dell’auto ci fossero due pistole pronte a sparare, finiscono ancora in carcere nove giorni più tardi dopo che la polizia ha intercettato una loro conversazione in cui rivelavano di volere sparare alla testa a qualcuno. Frase, pronunciata nell’immediatezza dei fatti, che è stata messa in relazione ad altri due episodi sospetti.

Il gip del tribunale di Agrigento Micaela Raimondo, quindi, come chiesto dal pubblico ministero, ha disposto il nuovo arresto per Andrea Sottile, di 26 anni, Simone Sciortino, di 22 anni, e Antonio Guida, di 18 anni, tutti di Agrigento. Il 29 gennaio la polizia li aveva sorpresi in auto, nel quartiere Altopiano Lanterna, a Porto Empedocle, insieme al trentanovenne Danilo Barbaro. Nell’auto guidata da quest’ultimo, proprio sotto il sedile del lato conducente, la polizia, nel corso di un normale controllo stradale, aveva trovato due pistole clandestine. I quattro erano stati tutti arrestati.

Barbaro, nell’interrogatorio di convalida, si era avvalso della facoltà di non rispondere, mentre gli altri tre avevano detto di avergli solo chiesto un passaggio per andare a comprare le sigarette. Versione dei fatti a cui il giudice per le indagini preliminari ha dato credito tanto da disporre il carcere solo per Barbaro, rimettendo gli altri in libertà.