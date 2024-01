Da Palermo a Sciacca, la marcia dei trattori in Sicilia: gli agricoltori protestano anche per l’inutilizzabilità del lago Arancio

Manifestazione degli agricoltori e degli allevatori questa mattina davanti alla prefettura di Palermo. Prosegue la protesta già inizia nei giorni scorsi contro le politiche dell’Unione Europea, del Governo e della Regione che «favoriscono la vendita di prodotti non salubri a danno di quelli siciliani», dicono i produttori. Secondo i manifestanti le istituzioni non si occuperebbero di tutelare le aziende siciliane, neanche di fronte ai danni subiti dalle aziende, stimati in 300 milioni di euro, per la peronospora, una malattia delle piante.

Tra gli altri punti «caldi» c’è la richiesta di misure concrete a sostegno dei produttori che si sentono «schiacciati dai costi di produzione schizzati alle stelle», anche a causa dell’aggravio imposto dalle leggi che - spiegano in un documento - reinseriscono l’Irpef per i coltivatori diretti.

Nei giorni scorsi l’assessore all’Agricoltura, Luca Sammartino, ha dato notizia della pubblicazione di un decreto, per cui sarebbero previsti solo 25 milioni di euro, che individua le zone interessate per far sì che i lavoratori possano beneficiare di un’integrazione salariale. Misure che non basterebbero a dare sostegno ad un settore in crisi.