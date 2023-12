Agrigento, fuochi d'artificio esplosi all'esterno del carcere: indagini

Giochi pirotecnici sono stati esplosi, ieri sera, all’esterno del carcere Pasquale Di Lorenzo di Agrigento. Un fatto che si era verificato anche domenica scorsa. Immediate le indagini per capire il motivo e chi abbia acceso i fuochi. I giochi pirotecnici non erano autorizzati e sono diverse le ipotesi al momento: dal festeggiamento di una particolare ricorrenza di qualche detenuto all'imminente scarcerazione,

Un episodio simile si era verificato a metà dello scorso mese di marzo: anche in quell'occasione, un venerdì sera, vennero esplosi numerosi fuochi d’artificio.

Gli inquirenti vogliono vederci chiaro: capire chi abbia acceso i giochi e quale la motivazione all'origine del gesto. Una volta identificati, in considerazione del gesto dimostrativo compiuto, rischiano la denuncia all’Autorità giudiziaria, per il reato di accensioni ed esplosioni pericolose. Tanto rumore, con i giochi che sono stati uditi in parecchi isolati e nessun ferito.