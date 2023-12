Agrigento, infastidisce i passanti e abbassa i pantaloni per urinare in via Atenea: denunciato

Sgradevole episodio ad Agrigento: un immigrato di 24 anni, ieri sera, ha prima infastidito i passanti, soprattutto i giovani, in via Atenea. L'uomo, ad un certo punto, si è abbassato i pantaloni e ha urinato per strada. Alcuni passanti hanno allertato le forze dell'ordine. I poliziotti della sezione volanti della questura sono accorsi immediatamente sul posto, e hanno raggiunto via Atenea.

Lì hanno visto il giovane immigrato che litigava con gente. Gli investigatori hanno iniziato la procedura per capire l'esatta posizione sul territorio italiano. Al momento è stato sanzionato per ubriachezza molesta e denunciato per l'ipotesi di reato di atti osceni in luogo pubblico.

Non è la prima volta che in via Atenea capitano fatti di cronaca. Due mesi fa un gruppetto di quindicenni ha litigato e uno di loro ha tirato fuori, un coltellaccio. Un agrigentino che ha visto la scena ha richiamato i ragazzi che, vedendosi scoperti, sono scappati.