Sciacca, minaccia di morte un poliziotto testimone in tribunale: denunciata

Una 42enne disoccupata di Sciacca è stata denunciata per minacce a pubblico ufficiale. La donna prima si sarebbe avvicinata a un carabiniere che prestava servizio di assistenza alle aule giudiziarie, insultando genericamente le forze dell'ordine. Poi, rivolgendosi ad un vice ispettore della polizia, in servizio al commissariato, e presente in qualità di teste ad un processo, lo avrebbe minacciato di morte. La vicenda è avvenuta fra le aule del tribunale di Sciacca. Non è chiaro per quale motivo la quarantaduenne abbia rivolto le minacce.