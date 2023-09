Chiuso un autolavaggio a Sciacca, aveva lavoratori in nero

Un autolavaggio di Sciacca (Agrigento) è stato chiuso dai carabinieri del Nucleo ispettorato del lavoro, i quali hanno scoperto che i 2 addetti presenti all’interno della struttura erano entrambi lavoratori “in nero». Un terzo lavoratore irregolare è stato scoperto in un altro esercizio.

Il provvedimento si inquadra in una serie di controlli che hanno riguardato 5 autolavaggi in tutto, e che hanno permesso di accertare altre irregolarità. Due titolari di attività commerciali sono stati denunciati alla procura della Repubblica per omessa sorveglianza sanitaria, mancata consegna dei dispositivi di sicurezza per i lavoratori e mancata formazione informazione.

Nei confronti delle aziende sanzionate sono state elevate ammende e sanzioni amministrative per un importo complessivo di 64 mila euro.