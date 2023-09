Agrigento, con lo scooter contro un muro: giovane di ventidue anni in prognosi riservata

Ha perso il controllo del suo scooter ed è finito contro un muro. Un ragazzo di ventidue anni è rimasto gravemente ferito in un incidente avvenuto in viale delle Dune ad Agrigento. E' stato necessario l'intervento dell'elisoccorso del 118 che ha trasportato il giovane all'ospedale Villa Sofia di Palermo: l'impatto si è infatti rivelato violentissimo e i medici hanno disposto l'immediato trasferimento nella struttura del capoluogo, dove è stato ricoverato con prognosi riservata.

Sul luogo dell'incidente è intervenuta la polizia, in base agli accertamenti effettuati nessun altro mezzo sarebbe stato coinvolto, si tratterebbe quindi di un incidente autonomo. Le indagini per ricostruire la dinamica sono in corso.