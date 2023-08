Tre incidenti fra Licata e Palma di Montechiaro: otto feriti, due sono gravi

Otto feriti in tre incidenti avvenuti in provincia di Agrigento nelle ultime ore: due giovani sono in condizioni gravi. Un motociclista di 29 anni è finito in ospedale dopo l'impatto con un'auto a Palma di Montechiaro: i sanitari del 118 l'hanno trasportato al San Giacomo d'Altopasso di Licata, dove i medici hanno disposto il trasferimento al Civico di Palermo. Le sue condizioni sono infatti particolarmente preoccupanti ed è stato necessario cambiare struttura per disporre di cure più adeguate.

Il secondo incidente si è verificato nel centralissimo corso Serrovira a Licata, all’incrocio con la via Gaetano De Pasquali. Per cause ancora in corso di accertamento, si sono scontrate un’auto ed uno scooter. Ad avere la peggio è stato il ragazzo che guidava il ciclomotore, che ha riportato ferite gravissime. Anche lui è stato trasportato in ospedale ed è ricoverato in Rianimazione.

E altri sei feriti, in condizioni meno gravi, si sono registrati in seguito a un terzo incidente che si è verificato sulla statale 115, all’ingresso di Licata. All’incrocio con la via Gaetano De Pasquali si sono scontrate tre auto, con a bordo in tutto sei persone. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, la polizia, i vigili del fuoco e il 118. Indagini in corso per ricostruire le dinamiche degli scontri.