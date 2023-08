Agrigento, sesso in spiaggia di giorno davanti ai ragazzini: coppia filmata, il video diventa virale

Approfittano dell'assenza di bagnanti in spiaggia e decidono di fare sesso di giorno senza curarsi della possibile presenza di bambini o adulti. È accaduto a Cannatello, ad Agrigento. Un uomo e una donna, ieri, pensavano di non essere visti, ma non avevano fatto i conti con un gruppo di ragazzini.

Dalla strada qualcuno ha deciso di filmare la scena e di girarla sui gruppi WhatsApp. Il video, inevitabilmente, è diventato virale e, come si vede dalle immagini, nei pressi della scena c'erano alcuni ragazzini. Per tutta la giornata di ieri il video è stato oggetto di discussione tra centinaia di persone.

Alcuni anni fa, nel 2019, scene simili erano state registrate in contrada Maddalusa, a Porto Empedocle, anche se i rapporti avvenivano di notte. In quel caso, però, si trattava di più persone avvistate nude, mentre facevano sesso sulla spiaggia. Secondo alcune testimonianze, sarebbero stati in quattro ad abbandonarsi ai propri istinti, facendo sesso, all’aria aperta e di fronte al mare.