"Il mare di Lampedusa non è inquinato", balneari in rivolta

«Questo comunicato come Consorzio è volto a fare luce su quelle ombre che purtroppo aleggiano su questo nostro lembo di terra.

Partendo dal presupposto che l'ordinanza sindacale sul divieto di balneazione a Cala Pisana è un atto dovuto, si vuol far presente che suddetta ordinanza non solo va a ledere le attività che operano in quella zona, ma anche tutte le attività che operano alla diretta fruizione del mare». Lo scrive il comitato dei balneari di Lampedusa .

«Se poi andiamo ad aggiungere che in realtà il fatto non sussiste, dovremmo renderci conto che tutto danneggia inevitabilmente l'immagine dell'intera isola - continua la nota del consorzio - È quindi necessario evitare di utilizzare i social come strumento di sciacallaggio nei confronti di una terra che già di per sé ha diverse problematiche.

È per questo motivo che noi come associazione di categoria abbiamo provveduto ad effettuare nuovi campionamenti dei quali si allega l'esito, a dimostrazione del fatto che il nostro interesse è il bene comune e non inutile lotte intestine che non portano da nessuna parte».