Turisti bloccati dal mare mosso a San Leone, scattano i soccorsi: in salvo anche giovane disabile

Una comitiva di turisti stranieri, tre ragazze e un ragazzo dai 25 ai 30 anni, è rimasta bloccata sulla scogliera del viale Delle Dune a San Leone.

A causa del forte vento, le condizioni del mare sono proibitive, i giovani dopo aver raggiunto gli scogli che chiudono in parte un tratto antistante all’arenile, non sono più riusciti a tornare indietro.

I vigili del fuoco del comando provinciale di Agrigento, per cercare di portarli in salvo, sono intervenuti via terra.

Una motovedetta della Guardia costiera di Porto Empedocle li ha raggiunti invece via mare. Nonostante le difficoltà, create dal mare mosso, i militari sono riusciti a mettere in sicurezza, imbarcandoli sull’unità di soccorso, i quattro, fra cui un disabile.