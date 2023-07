Palermo, fuori pericolo il bimbo investito a Santo Stefano di Quisquina

Tutto il paese di Santo Stefano di Quisquina era col fiato sospeso e ha pregato per il bimbo di 6 anni investito tre giorni fa e ricoverato a Palermo. Era in gravi condizioni. Finalmente la bella notizia: il piccolo è fuori pericolo. Gli esami eseguiti all'ospedale Di Cristina, dove era stato trasportato dalla cittadina dell'Agrigentino con l'elisoccorso, hanno dato esiti confortanti. Il bimbo non è più intubato, risponde bene alle cure, ma resta sotto stretta osservazione.

L'incidente era avvenuto in via Reina, vicino alla chiesa madre. Il bambino sembra che stesse giocando in strada quando è stato travolto da un uomo di 69 anni di Santo Stefano Quisquina, un impiegato regionale in pensione. L'uomo che era alla guida di una Lancia, sembra che non abbia fatto in tempo a frenare. É stato lo stesso automobilista a chiamare i soccorsi