Agrigento, arriva il servizio bike sharing: 60 mezzi a pedalata assistita e 5 stazioni

Anche Agrigento ha il servizio bike sharing. Questa mattina sono stati posizionati i mezzi che saranno disponibili per quanti vorranno adottare spostamenti più green nella città dei Templi.

Questa mattina ad inaugurare il servizio denominato “Akrabike” è stato il sindaco Franco Miccichè e la sua giunta in piazza Marconi. Le biciclette, dotate di GPS per la sicurezza dell’utente, messe a disposizione dal Comune di Agrigento sono 60 a pedalata assistita.

Le stazioni del bike sharing

Sono cinque, invece, le stazioni: 2 a San Leone situate in via Nettuno, in prossimità delle zone spiagge e ad inizio del lungomare Falcone Borsellino, a ridosso della pista ciclabile; 3 in città e precisamente in piazza Marconi, in via Pietro Nenni “Belvedere Modugno” e alla stazione bassa, Quadrivio Spinasanta.

I costi

Il servizio per primi 5 minuti è gratuito, scattati i 30 minuti il costo è pari a 2 euro per le prime 2 ore; successivamente il costo raddoppierà. In caso di uso della bici al di fuori del territorio di Agrigento, sarà applicata alla tariffa oraria massima una ulteriore penale di 10 euro. Non è possibile superare le 24 ore di utilizzo continuativo dello stesso veicolo.

Come prendere i mezzi

Per usufruire del servizio, l’Utente deve provvedere alla relativa iscrizione attraverso l’App mobile “youMove®” o tramite web attraverso il sito www.youbike.cloud, ottenendo il rilascio delle credenziali per l’utilizzo del servizio tramite app.