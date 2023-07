Incidente sulla statale 640 a Favara, due persone in ospedale: uno in gravi condizioni

Ancora un incidente stradale sulla statale 640, nell'Agrigentino. Due persone sono rimaste ferite, la scorso notte, in uno scontro tra tre auto vicino Favara. UnaLancia Y, una Fiat Cinquecento X e una Volkswagen Golf sono venute a contatto e l'urto è stato veramente molto violento.

Subito sono scattati i soccorsi, con il personale del 118 che ha valutato la situazione e poi trasportato due feriti in ambulanza al pronto soccorso dell’ospedale “San Giovanni di Dio”: uno sarebbe in gravi condizioni, avendo riportato traumi importanti in varie parti del corpo. Disagi anche alla circolazione stradale della statale 640 nella zona dell'incidente. Indagini da parte dei carabinieri di Agrigento e di Favara, che hanno effettuato i rilievi per ricostruire la dinamica.