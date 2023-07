Agrigento, controlli a raffica sui locali della movida di San Leone

San Leone, la frazione balneare di Agrigento, non sarà più, contrariamente a quanto è accaduto negli anni passati, location di tafferugli e risse, né di spaccio a cielo aperto. È con questo obiettivo che, per tutto il weekend e su disposizione del questore di Agrigento Emanuele Ricifari, la località balneare è stata letteralmente «cinturata» dalle pattuglie della questura e del reparto prevenzione crimine. I poliziotti, su indicazione del ministero dell’Interno, stanno tenendo d’occhio i luoghi di vacanza. Era già accaduto a Lampedusa, nelle scorse settimane, e adesso anche a San Leone. Sono stati controllati i locali della movida, pub e bar, ma anche ristoranti e stabilimenti balneari. Sono state riscontrate diverse irregolarità nell’esercizio della licenza o mancanza di Scia e i titolari dei locali sono stati multati. Ad essere sanzionati, per mancato rispetto del codice della strada, sono stati anche oltre 40 automobilisti e motociclisti.