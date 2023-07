Agrigento, tamponamento tra auto sul viadotto Morandi: 4 feriti, uno è grave

Incidente stradale sul viadotto Morandi ad Agrigento. Nella strada che consente l'immissione sulla statale 11, è avvenuto un tamponamento fra auto.

Immediatamente sono stati allertati i soccorsi. Sul posto sono giunte due ambulanze, i vigili del fuoco e la polizia. Nello scontro sono rimaste ferite quattro persone, tre in maniera lieve mentre il conducente di una delle vetture incidentate è stato portato al pronto soccorso dell'ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento per tutti gli accertamenti.

Gli agenti di polizia hanno effettuato tutti i rilievi per capire l'esatta dinamica dell'incidente. Il traffico ha subito rallentamenti fino alla rimozione dei mezzi rimasti fermi per strada.

Ieri, sempre in provincia di Agrigento, si era verificato un altro grave incidente: un operaio del Consorzio di bonifica aveva parcheggiato l'auto per effettuare dei rilievi in zona ma è stato investito dopo l’impatto di un’auto contro il suo veicolo parcheggiato ai bordi della carreggiata. Sul posto sono accorsi i carabinieri e il personale sanitario del 118. In elisoccorso è stato trasferito d’urgenza l’uomo all’ospedale “Sant’Elia” di Caltanissetta.