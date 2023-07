Coltellate ad un giovane sulla spiaggia di Licata, denunciato un 17enne

Lesioni personali gravissime. E’ per questa ipotesi di reato che un diciassettenne di Licata (Ag) è stato denunciato dalla polizia alla Procura presso il tribunale per i minorenni di Palermo. Il ragazzo è stato ritenuto l’autore dell’accoltellamento, avvenuto prima dell’alba di domenica scorsa, nei pressi di uno stabilimento di Mollarella, di un concittadino di 24 anni che è finito all’ospedale di Licata dove è stato sottoposto ad un intervento chirurgico alla milza e poi trasferito al San Giovanni di Dio di Agrigento dove è stato ricoverato, in prognosi riservata in Rianimazione.

Delle indagini, che hanno portato all’identificazione del 17enne, si sono occupati i poliziotti della Squadra Mobile di Agrigento, coordinati dal vice questore aggiunto Giovanni Minardi, e quelli del commissariato di Licata, con in testa il vice questore Cesare Castelli. Gli investigatori hanno ritenuto che la colluttazione, culminata con due coltellate al torace del 24enne, sia scoppiata per futili i motivi.