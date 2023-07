Agrigento, ruba un autocompattatore e travolge un anziano, poi un’auto e va a sbattere: denunciato

Ruba, in via Farag ad Agrigento, un piccolo furgone adibito alla raccolta dei rifiuti e fuggendo investe un anziano agrigentino, che è finito, non in gravi condizioni, al pronto soccorso dell’ospedale San Giovanni di Dio. Abbandona il mezzo dell’Iseda (una delle ditte agrigentine che si occupa di raccolta di rifiuti), in contrada Crocca a Favara, e ruba una Mercedes che era posteggiata a pochi passi. Durante l’ennesima fuga ha avuto un incidente stradale ed è rimasto ferito. In ambulanza è stato trasferito al pronto soccorso dell’ospedale di Agrigento dove i carabinieri lo hanno identificato. Il presunto ladro è un trentenne di Favara che, adesso, verrà denunciato alla Procura per furto aggravato e forse anche, avendo impedito la raccolta dei rifiuti, per interruzione di pubblico servizio.

I poliziotti delle Volanti della Questura sono intervenuti per il primo furto, quello del piccolo autocompattatore, e dell’investimento dell’anziano lungo viale Cannatello al Villaggio Mosè. Del furto della Mercedes, in contrada Crocca a Favara, si sono invece occupati i militari dell’Arma che poi si sono spostati al pronto soccorso di Agrigento. Il perché del primo furto non è ancora chiaro e sono in corso indagini.