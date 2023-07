Incidente mortale tra Canicattì e Campobello di Licata, la vittima è un uomo di 86 anni

Incidente mortale lungo la strada statale che collega Canicattì a Campobello di Licata. A scontrarsi un furgone frigorifero e una Fiat Panda. L’utilitaria dopo l’impatto è finita fuori strada.

La vittima si chiamava Giovanni Gentile, 86 anni, ed era originaria di Campobello. Inutili i tentativi di soccorso con un elicottero che è atterrato in pochi minuti per trasferire l’uomo in ospedale. Il suo cuore ha smesso di battere durante il tragitto. Si indaga per accertare la dinamica dello schianto.