Incidente lungo la strada che da Santa Margherita conduce a Menfi: ferita una coppia

Incidente nella serata di ieri lungo la strada Santa Margherita – Menfi, in via Senia. Due auto, una Golf e una Bravo, per cause in corso di accertamento, si sono scontrate e due persone sono rimaste ferite.

Ad allertare i soccorsi, alcuni passanti che hanno assistito all'incidente. Sul posto sono giunte le ambulanze del 118, i vigili del fuoco e personale di polizia locale.

Ad avere la peggio, gli occupanti della Bravo, una coppia di Santa Margherita. Entrambi sono stati estratti dall’abitacolo dai vigili del fuoco, e sono stati trasferiti a bordo di due ambulanze presso l’Ospedale di Sciacca. Il giovane di Menfi, alla guida della Golf, non ha riportato gravi ferite.

Nello scorso mese di maggio, un incidente più grave si era verificato nel tratto di strada che collega Santa Margherita Belice (provincia di Agrigento) col bivio Gulfa. Un'auto, con a bordo due palermitani, è finita in una scarpata ed entrambi gli occupanti del mezzo erano rimasti feriti: uno dei due era stato trasportato in un ospedale dell'Isola con l'elisoccorso. L'altro è ricoverato al San Giovanni di Dio dopo essere giunto a bordo di un'ambulanza.