Agrigento, minibus ecologici porteranno i turisti dalla Valle dei Templi al centro storico

Dalla Valle dei templi al centro storico su un mezzo ecologico. Da oggi, 3 luglio, i turisti hanno a disposizione il minibus ecologico per avere la possibilità di spostarsi dalla via Sacra al centro cittadino e visitare con facilità altri siti d’interesse come la chiesa di Santa Maria dei Greci, il museo Diocesano, la cattedrale di San Gerlando con le torri e la sala dei sarcofagi (apertura ogni giorno dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 19), la biblioteca Lucchesiana o il teatro Pirandello.

Un nuovo progetto “green” che segue le linee guida di Agrigento Capitale italiana della cultura 2025 e che cerca di incanalare ogni energia verso un obiettivo comune: la promozione dell’intero territorio agrigentino.

I turisti con lo stesso ticket di accesso al Parco potranno usufruire della una navetta elettrica, ecologica e sostenibile. L’iniziativa si deve alla sinergia tra Parco archeologico Valle dei templi e l’associazione Ecclesia Viva che ha messo a disposizione il servizio con i cosiddetti MudiBus. Previste 8 corse al giorno tra mattina e pomeriggio, tra le 9 e le 19, con fermate al tempio di Giunone e al tempio di Ercole, oltre che al teatro ellenistico (poggio San Nicola). Poi una sosta alla stazione ferroviaria e arrivo diretto sul sagrato della cattedrale di San Gerlando. Le navette sono predisposte anche per il trasporto dei disabili grazie al sostegno dell’associazione A cuore aperto.