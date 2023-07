Licata, ragazzo in ospedale dopo un accoltellamento: operato d'urgenza

Un ragazzo di Licata è finito in spedale dopo essere stato accoltellato. Il giovane, 20 anni, è stato sottoposto ad un intervento chirurgico alla milza: non è in pericolo di vita. L'uomo è arrivato in pronto soccorso nel corso della notte.

Sull’episodio, che si è verificato nella notte al lido di Mollarella, indagano gli agenti del commissariato di polizia coordinati dal vice questore Cesare Castelli. L'accoltellamento sarebbe avvenuto al termine di una rissa ma le indagini sono in corso: non risultano sospettati o fermati.