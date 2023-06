Licata, camionista ubriaco a torso nudo a piedi sulla statale 115: la polizia lo salva dalle auto

Ubriaco vagava a piedi sulla statale 115, a Licata, a torso nudo e col rischio di essere travolto dalle auto. Un camionista se l'è vista davvero brutta la scorsa notte e solo l'intervento della polizia ha evitato il peggio.

Secondo la ricostruzione dei fatti, pare che l’autotrasportatore avrebbe parcheggiato il proprio camion in un’area di sosta a poca distanza da Licata, mettendosi a bere. Dopo, sotto l’effetto dell’alcol, si sarebbe messo, inspiegabilmente, in cammino verso Gela. Sul posto si sono presentati gli agenti del Commissariato di Licata che lo hanno messo in salvo.

Successivamente, il camionista ubriaco è stato affidato ai sanitari del 118 che hanno provveduto a trasferirlo all’ospedale San Giacomo di Altopasso. Fortunatamente, per lui, nessuna grave conseguenza.