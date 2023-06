Agrigento, sequestrati 150 chili di prodotti alimentari in cattivo stato di conservazione

Alimenti non tracciati e in cattivo stato di conservazione. È quanto hanno trovato i carabinieri del centro anticrimine natura di Agrigento controllando locali della movida abilitati alla somministrazione di alimenti al pubblico di San Leone. Oltre 150 i chili di prodotti sequestrati per essere distrutti, pari a un valore di circa 2.700 euro. Le sanzioni amministrative elevate ammontano invece a oltre 3.000 euro.