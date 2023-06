Crolla parte del costone roccioso, massi nel centro storico di Licata

Paura a Licata per il crollo, parziale, del costone roccioso che sovrasta il centro storico della cittadina. L'allarme è stat lanciato da alcuni residenti di via Marconi, che hanno visto all'improvviso venire giù dei massi, non poche, che hanno colpito alcune auto in sosta, danneggiandole lievemente.

I cittadini hanno avvertito le autorità, con i vigili del fuoco del comando provincia di Agrigento che con l'autoscala hanno raggiunto il costone e lo hanno momentaneamente messo in sicurezza, facendo crollare tutte le altre porzioni che erano in fase di distacco.

Nelle prossime ore verranno effettuati ulteriori sopralluoghi, anche con i tecnici del Comune, per stabilire se sussistono o meno ulteriori rischi. Non è la prima volta che nel centro storico di Licata avvengono crolli: lo scorso 1 marzo era venuto giù un edificio, fortunatamente disabitato, in via Sortino.