Lampedusa, iniziano i lavori per risolvere il blackout di rete telefonica fissa e Internet

Lampedusa senza collegamento telefonico e internet da una settimana e serviranno ancora almeno 4 giorni affinchè i servizi vengano ripristinati. Ad annunciarlo, il sindaco Filippo Mannino che rende noto anche dell'avvio dei lavori.

Attraverso un post su Facebook, il primo cittadino ha comunicato che "in merito al guasto (localizzato a circa 57 km dalla costa di Licata) occorso sul cavo sottomarino in fibra ottica che collega le isole Pelagie alla terraferma, e che sta creando disservizi alla rete telefonica ed ai collegamenti internet, si informa che le aziende - che stanno operando per la riparazione del suddetto cavo attraverso un intervento con nave posacavi specializzata ad operare in mare aperto - contano di poter ripristinare integralmente i servizi di rete fissa e mobile nel corso della mattinata del giorno 20 giugno prossimo venturo".

Da giorni, sull’isola non c’è linea telefonica fissa, né possibilità di collegamenti internet. L’unica connessione, per telefoni mobili, che funziona è la Tim e i disagi per residenti e turisti sono notevoli. Adesso una prima buona notizia, ovvero l'avvio dei lavori. Ancora 4 giorni di disagi, dunque, per chi si trova a Lampedusa: si spera, infatti, che la data del prossimo 20 giugno venga ristabilita e l'Isola possa tornare a collegarsi con il mondo.