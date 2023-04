Streptococco tra gli alunni a Porto Empedocle, il sindaco chiude le scuole

Casi di streptococco nell’Agrigentino e il sindaco di Porto Empedocle dispone la chiusura delle scuole per venerdì 21 aprile, per consentire un intervento di sanificazione.

Lo stop alle lezioni è stato deciso per gli istituti Pirandello e Livatino, dal sindaco Calogero Martello, dopo una richiesta di un "intervento urgente, a tutela degli alunni, dei lavoratori e di tutti gli utenti frequentanti i plessi scolastici di loro competenza in quanto si è riscontrata la presenza di infezione da 'streptococco' che ha colpito alcuni alunni".

Lo streptococco è un batterio presente in gola e sulla pelle. Nella maggior parte dei casi scatena infezioni di lieve entità, ma a volte può essere associato a malattie serie e pericolose per la salute. L’infezione si trasmette per contatto diretto con le secrezioni provenienti dalla gola o dal naso di individui infetti o con lesioni cutanee infette. Anche i portatori asintomatici possono trasmetterla, ma l’infezione asintomatica è molto meno contagiosa.

