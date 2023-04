Maxi furto in un centro di ricambi auto-moto tra Naro e Canicattì

Maxi furto a Naro, nell’Agrigentino, in un centro di ricambi auto-moto. Dei malviventi si sarebbero intrufolati rubando sei serbatoi per moto Yamaha, 50 caschi di guida per motocicli, 60 proiettori e 50 retrovisori per auto. Il proprietario dell’ingrosso, un uomo di 55 anni, ha presentato denuncia ai carabinieri di Canicattì.

L'ingrosso di ricambi si trova in contrada San Silvestro Ogliaro a Naro. I carabinieri hanno avviato le indagini. Ancora da quantificare l'ammontare del danno in termini economici. Potrebbe esserci un gruppo trafficanti dietro al furto dediti al riciclaggio di merci rubate. Ma è ancora presto per trarre delle conclusioni.

