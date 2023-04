L'inchiesta su Girgenti Acque, chiesto il giudizio per 35 indagati

Aveva fatto tremare i palazzi della politica e quelli istituzionali nell’Agrigentino. L’inchiesta “Waterloo” che vede coinvolti, tra gli altri, politici, ex amministratori di Girgenti acque ed un ex Prefetto, adesso entra nel vivo dell’azione giudiziaria. Sono 35 le richieste di rinvio a giudizio e 15 di non luogo a procedere formulate dal procuratore reggente di Agrigento, Salvatore Vella, a conclusione della requisitoria all’udienza preliminare.

Sul Giornale di Sicilia oggi in edicola, edizione di Agrigento-Trapani, un servizio di Paolo Picone

