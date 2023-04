È morto il segretario della Camera del lavoro di Sciacca, Franco Zammuto. «Note le sue battaglie per i servizi a partire dalla Sanità pubblica - dice il segretario generale della Cgil di Agrigento, Alfonso Buscemi - che anno dopo anno scadeva di livello e di cui è rimasto vittima, costretto dalla malattia a fare la via crucis fuori città. Ha lavorato con successo per tanti anni per la stabilizzazione dei precari del Comune».

