Lampedusa, 26 sbarchi nella domenica di Pasqua: al centro d'accoglienza 1.847 ospiti

Sono 1.847 i migranti ospiti dell’hotspot di Lampedusa che potrebbe accogliere invece un massimo di poco meno di 400 persone. La struttura di primissima accoglienza di contrada Imbriacola è di nuovo sovraffollata dopo la raffica di sbarchi: 17 ieri con 679 e 26 oggi, domenica di Pasqua, per un totale di 974 persone. In mattinata sono stati spostati con il traghetto di linea 156 persone, mentre per la serata non sono previsti trasferimenti.

Gli ultimi 233 migranti sono arrivati con sei diverse imbarcazioni. Sui barchini, soccorsi dalle motovedette della guardia costiera, c'erano gruppi di 42 persone (11 donne e 2 minori), 40 (12 donne e 2 minori), 40 (13 donne e 5 minori), 36 (10 donne e 4 minori), 40 (4 donne) e 35 (8 donne) provenienti da Costa d’Avorio, Guinea, Mali, Burkina Faso, Camerun, Congo e Gambia.

© Riproduzione riservata