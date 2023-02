Paura a Canicattì, incendio distrugge un'abitazione: famiglia salvata dalle fiamme

Paura a Canicattì nella notte, quando sono dovuti intervenire i vigili del fuoco, del distaccamento cittadino, rimasti al lavoro per ore ed ore prima di riuscire a spegnere un incendio divampato in un tetto in legno di un’abitazione della periferia. Un rogo che ha davvero fatto temere il peggio, visto che inizialmente i pompieri, vista la gravità della situazione, non erano riusciti a contenere.

Dopo aver evacuato la famiglia, proprietaria dello stabile (nessuno di loro è rimasto per fortuna ferito), i vigili hanno lavorato delle ore per evitare ulteriori danni, domando alla fine una situazione veramente difficile. I residenti della zona sono stati in ansia per molto tempo, fino a che il rogo non è stato spento. Indagini per chiarire cosa abbia provocato l'incendio: dalle prime indicazioni pare possa essere stato un corto circuito.

