Niente certificato di sicurezza per i carri, salta la sfilata di carnevale a Racalmuto

Caos a Racalmuto per il carnevale. Mancherebbe infatti la certificazione la sicurezza dei carri allegorici a poche ore dalla prima sfilata, che ad oggi è saltata. La Questura di Agrigento non ha concesso infatti i permessi per lo svolgimento della manifestazione.

Ad annunciarlo il sindaco Vincenzo Maniglia, che ha rinviato la sfilata dei carri, con una decisione (di fatto non sua) annunciata in una conferenza stampa in Municipio per fare chiarezza.

Il sindaco Maniglia ha spiegato che il Comune, aveva affidato, concedendo anche un finanziamento di circa 13 mila euro, l'organizzazione del carnevale ad un'associazione e che doveva essere dunque compito di quest'ultima provvedere anche a far collaudare e certificare i due grandi carri allegorici che dovevano sfilare lungo le vie cittadine, cosa che non sarebbe stata però fatta. Da qui lo stop della questura. La manifestazione, sempre secondo quanto detto dal sindaco, potrebbe comunque solo essere rinviata di un paio di settimane.

© Riproduzione riservata