Muore a 33 anni colpito da un infarto, nuova tragedia a Lampedusa

Tragedia a Lampedusa e ancora un giovane che se ne va all'improvviso. Aveva 33 anni Gianfranco Cucina, titolare di un famoso chiosco a Lampedusa, ed è stato trovato morto nella notte.

Il giovane lascia la moglie e un figlio di appena quindici mesi. Conosciutissimo sull’Isola, capitano della barca “Madonna del Carmine”, oltre alla gestione del chiosco portava i turisti al largo per far vedere le bellezze naturali dell’Isola con tanto di pranzo a bordo. "Una persona che volevi sempre vedere quanto tornavi a Lampedusa", dice un amico sui social. Secondo le prime ricostruzioni e un primo esame, a stroncarlo sarebbe stat un infarto che non gli ha lasciato scampo.

Il sindaco Filippo Mannino per domani ha dichiarato il lutto cittadino, in occasione dei funerali che si terranno alle 10 nella Chiesa di San Gerlando a Lampedusa. Qualche giorno fa Agostino Messina, 40 anni, era morto all’interno della caserma di Lampedusa, dove prestava servizio, anche lui per un malore fulminante

