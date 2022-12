Massacrato per 150 euro, giovane rapinato a Canicattì finisce in ospedale

Picchiato, massacrato, mandato in ospedale per 150 euro che teneva nascoste gelosamente sul borsello. Calci e pugni per sottrarglielo. Un giovane immigrato di 25 anni, un bracciante agricolo, è stato aggredito e rapinato a Canicattì.

Secondo quanto ricostruito dai carabinieri della stazione locale, in due hanno aggredito il giovane, originario della Somalia ma da tempo residente nel centro dell’agrigentino, bracciante agricolo, portandogli via il borsello con il contante. L'uomo pare abbia lottato per non farsi rubare il portafoglio, ma è stato tutto inutile.

Il ragazzo, stordito e shoccato, ha avuto comunque la forza di chiamare i carabinieri e denunciare l’accaduto fornendo alcuni dettagli utili per risalire all’identità dei due aggressori. Il 25enne è stato poi trasportato dal 118 al pronto soccorso dell'ospedale di Canicattì, dove è stato sottoposto ad accertamenti.

