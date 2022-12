Aveva una pistola, arrestato un quindicenne a Ravanusa

I carabinieri di Ravanusa hanno arrestato un quindicenne tunisino e denunciato un sedicenne romeno per porto di arma clandestina e ricettazione, nonché per porto di armi od oggetti atti ad offendere. La pattuglia, impegnata nel consueto servizio di controllo del territorio, ha sorpreso i giovani, lungo la via Tintoria, il primo in possesso di una pistola marca Mauser, calibro 7.65 browning, con matricola abrasa e relativo caricatore privo di colpi; il secondo, in possesso di un noccoliere e di un disco metallico con 4 lame. In sede di convalida dell’arresto, per il 15enne è stata disposta la permanenza nel centro di prima accoglienza.

© Riproduzione riservata