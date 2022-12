Licata, spara alla vicina di casa, arrestato per tentato omicidio

Un uomo, Antonio Portelli, 47 anni, è stato arrestato in quasi flagranza di reato, per aver ferito ieri sera con colpi d’arma da fuoco, una quarantenne sua vicina di casa al villaggio dei Fiori di Licata, nell’agrigentino. La donna, raggiunta dai proiettili ad una gamba, è stata portata al pronto soccorso dell’ospedale San Giacomo d’Altopasso dove si trova attualmente ricoverata; le sue condizioni non destano preoccupazioni.

I carabinieri sono riusciti a rintracciare e a bloccare l’autore della sparatoria, mentre aveva la pistola ancora con sè. Portelli deve rispondere di tentato omicidio. Alla base dell’episodio vi sarebbero delle liti fra vicini di casa, anche se gli investigatori non escludono delle avances nei confronti della vittima da parte dell’uomo che solo in fase di interrogatorio potrà chiarire il movente.

