Distributore si guasta, benzina gratis per tutti a San Leone: gli automobilisti ora rischiano la denuncia

Il distributore "impazzisce" e decine di automobilisti fanno il pieno di benzina gratis. Adesso, però, chi lo ha fatto rischia una denuncia. E' accaduto a Agrigento, a San Leone, mercoledì sera.

Secondo quanto ricostruito un’automobilista aveva inserito le banconote e stava mettendo benzina, quando distributore, in modalità self service, è andato in tilt, fornendo benzina gratis a tutti. Un guasto ovviamente, ma la voce si è sparsa e in decine ne hanno approfittato.

Un danno che il proprietario della pompa di benzina ha quantificato in 5000 euro circa. Dopo un pò, lo stesso gestore si è recato sul posto bloccando il self service, chiamando anche i carabinieri che hanno iniziato le indagini. Chi ha "approfittato" del guasto rischia una denuncia alla procura della Repubblica. Indagini in corso per risalire all'identità degli automobilisti.

