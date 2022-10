Migranti, 15 sbarchi in poche ore a Lampedusa: l’hotspot e di nuovo saturo

Sono 68 i migranti che sono arrivati, con tre diverse imbarcazioni, durante la notte nelle isola Pelagie. Si aggiungono ai 12 approdi di ieri con 313 persone in totale. Al molo commerciale di Lampedusa sono stati bloccati, subito dopo l’approdo, 37 tunisini, fra cui 4 donne, una delle quali incinta di 7 mesi, e quattro minori.

La Guardia di finanza, sulla terraferma di Linosa, ha invece bloccato 9 tunisini. L’imbarcazione, in questo caso, non è stata ancora ritrovata. A 3 miglia dalla costa di Lampedusa, la motovedetta V821 delle Fiamme gialle ha intercettato e agganciato una barca di legno di 7 metri con a bordo 22 bengalesi. All’hotspot di contrada Imbriacola sono, al momento, presenti 684 ospiti, a fronte dei 350 posti disponibili. La polizia ha dato il via al trasferimento, a piccoli gruppi, dalla struttura d’accoglienza al porto dove in 431 verranno imbarcati sul traghetto di linea per Porto Empedocle.

© Riproduzione riservata