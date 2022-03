Guerra in Ucraina, artisti sul palco per la pace al teatro Pirandello di Agrigento

Un teatro Pirandello gremitissimo di gente ha suggellato, ieri sera, il successo dell'iniziativa benefica in favore del popolo Ucraino, Sicilia per la Pace. “Un forte messaggio di solidarietà e speranza è partito ieri da Agrigento, nel corso di una magnifica serata al Teatro Pirandello che ha regalato a tutti i presenti grandi emozioni - spiega l’assessore alla cultura, Costantino Ciulla- . Sul palco della massima espressione del teatro agrigentino si sono avvicendati tanti artisti che, con le loro apprezzatissime esibizioni, hanno voluto testimoniare la vicinanza all’Ucraina. Mi sento in dovere di ringraziare soprattutto gli agrigentini e non, presenti e non presenti, che con la loro generosità hanno mostrato un grande cuore verso il popolo ucraino che scappa e si protegge da una inutile guerra che non avrà né vincitori né vinti, come ci insegna la storia".

© Riproduzione riservata