«Adescò bimba per baciarla», chiesto il processo per un anziano di Montallegro

L’adescamento con piccole regalie, i palpeggiamenti e i baci «rubati». Dieci mesi dopo l’arresto, un settantenne di Montallegro rischia di finire a processo con l’accusa di atti sessuali con minorenni. La Procura ha, infatti, chiesto il suo rinvio a giudizio. «Mi ha invitato ad andare nel garage di casa sua per vedere alcuni giochi, poi mi ha regalato della caramelle e dei bracciali e mi ha dato 5 euro. A quel punto mi ha improvvisamente palpeggiato e baciato, sono scappata dentro casa dove c’era sua moglie. Dopo pranzo, purtroppo, l’episodio si è ripetuto». Questo il racconto shock fatto in aula dalla presunta vittima. Sul Giornale di Sicilia oggi in edicola un servizio di Gerlando Cardinale

