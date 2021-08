Incendio a Caltabellotta, il fuoco lambisce le case: persone in strada. Sicilia in ginocchio colpita dai roghi

Un vasto incendio si è sviluppato nel corso della notte a Caltabellotta, nel promontorio che delimita la via Roma, proprio all'ingresso del paese agrigentino, interessando sterpaglie e zone adibite a pascolo.

Le fiamme hanno lambito anche alcune abitazioni. Diverse persone sono scese in strada, nel timore che le loro case venissero avvolte dal fuoco. Sul posto per gli interventi di spegnimento stanno operando gli agenti del Corpo forestale, in attesa che i vigili del fuoco di Sciacca, che in quel momento erano impegnati in un altro intervento, raggiungessero la zona interessata dalle fiamme.

La protezione civile non ha ritenuto necessario disporre alcun provvedimento di evacuazione del centro abitato. Le fiamme poi si sono spostate verso nord. Si temono gravi conseguenze ambientali.

Ieri hanno fatto paura i video delle Madonie ridotte in cenere, con fiamme alte come palazzi che hanno bruciato campagne e boschi. Immagini che colpiscono duro i siciliani che dalle spiagge cercano di sfuggire ad una delle giornate più calde di sempre, quella in cui in provincia di Siracusa sono stati raggiunti i 48,7 gradi (record europeo) e invece su siti e social vedono rimbalzare i racconti terrificanti di animali arsi vivi e gente costretta a lasciare le proprie case. In centinaia sono stati evacuati da vigili del fuoco e protezione civile a Enna, a Pergusa, a Petralia Soprana.

© Riproduzione riservata