Cinque alunni sono risultati positivi al test rapido per il Covid-19 nell'Agrigentino. I ragazzi frequentano scuole diverse: in particolare, uno la scuola media e un altro la scuola superiore ad Agrigento. Altri compagni di scuola, dopo i primi esiti, sono risultati positivi. In tutto sono 5 tra quelli che hanno fatto il test, ma si attendono altri esiti.

