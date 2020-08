Valle dei Templi e spot elettorali, il Parco lancia la diffida ai candidati

«No allo sfruttamento dell’immagine della Valle dei Templi per fini elettorali. È stato chiaro e categorico, ieri, il direttore del Parco archeologico e paesaggistico Roberto Sciarratta ricordando quello che tutti gli agrigentini – specie poi se sono candidati a importanti cariche istituzionali – dovrebbero sapere. Ma ieri, appunto, è arrivata una diffida ufficiale. Uno «scossone» e chi aveva realizzato spot o manifesti dovrà cancellare o disfarsene e ricominciare da capo. Perché il Parco ha assicurato che «nei confronti dei trasgressori attiverà ogni iniziativa per garantire la piena tutela giuridica».

L'articolo di Concetta Rizzo nell'edizione di Agrigento del Giornale di Sicilia in edicola

© Riproduzione riservata

Scopri di più nell’ edizione digitale

Dal Giornale di Sicilia in edicola. Per leggere tutto acquista il quotidiano o scarica la versione digitale

LEGGI L’EDIZIONE DIGITALE